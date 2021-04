Sale a 356 il numero dei medici deceduti per Covid-19 dall’inizio della pandemia. Il bilancio aggiornato è pubblicato sul sito della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) e comprende medici in servizio, in pensione o richiamati in servizio per l’emergenza pandemica.

