Vaccini: Gb, 55% della popolazione ha gli anticorpi

(ANSA) - LONDRA, 14 APR - Sale ad almeno il 55% della popolazione britannica il numero dei cittadini con anticorpi da Covid, secondo le statistiche aggiornate al 28 marzo dall'Ons, equivalente dell'Istat nel Regno Unito. Lo riporta la Bbc, evidenziando l'impatto sia delle vaccinazioni (oltre 40 milioni di dosi somministrate nel Paese inclusi 8 milioni di richiami) sia delle guarigioni. Intanto il Telegraph, impegnato in una campagna per accelerare le riaperture post lockdown, indica - elaborando dati dello stesso Ons - in 23% la quota di morti conteggiati nelle ultime settimane per Covid per i quali l'infezione sarebbe 'solo' una concausa non determinante. (ANSA).