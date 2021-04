Covid: Berlino, servono nuove restrizioni subito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 15 APR - "I numeri sono troppo alti, e salgono ancora. In terapia intensiva aumentano quotidianamente". Lo ha detto Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn a Berlino in conferenza stampa. "Non si può aspettare fino alla settimana prossima quando si approverà la legge sul freno di emergenza. Il tempo stringe e non possiamo aspettare. Servono nuove misure restrittive", ha aggiunto. Il presidente del Robert Koch Institut ha affermato che "bisogna ridurre ulteriormente i contatti subito" . (ANSA).