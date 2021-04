Covid: Calabria, peggiora indice casi ogni 100mila abitanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CATANZARO, 15 APR - Nella settimana 7-13 aprile, in Calabria risulta in peggioramento l'indicatore relativo ai "Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti", che si attestano a 681, e si registra un aumento del 18,1% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe con l'analisi sull'andamento della pandemia da Covid-19 e le forniture e somministrazioni vaccini che evidenzia anche il dato sopra soglia di saturazione dei posti letto in area medica occupati da pazienti Covid (49%). Pur rimanendo negli ultimi posti a livello regionale, dai dati della Fondazione Gimbe sembra ci sia una ripresa della Calabria sul fronte vaccinazioni. La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, infatti, è pari al 6,3% contro una media nazionale del 6,8% (e l'8,3% della prima regione, il Piemonte). La percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 40,2% contro la media italiana del 43,9% e quella della popolazione 70-79 è del 4,7% (Media Italia 3%). (ANSA).