Covid: record di ricoveri in Tunisia

(ANSA) - TUNISI, 15 APR - "La situazione epidemiologica in Tunisia è attualmente molto grave": nella sola giornata di martedì il Paese ha registrato 2.270 ricoveri a causa del Covid , il livello più alto dall'inizio della pandemia. Lo ha detto alla radio pubblica la direttrice dell'Osservatorio nazionale per le malattie nuove ed emergenti e portavoce del ministero della Sanità di Tunisi, Nissaf Ben Alaya. La portavoce ha ricordato che l'ultimo picco di pazienti ricoverati risaliva al 26 gennaio scorso, con 2.210 persone ammesse negli ospedali del Paese, di cui 440 nei reparti di terapia intensiva e 140 posti in respirazione assistita. Attualmente, ha commentato Hanen Touiri, membro del Comitato scientifico per la lotta al coronavirus, la capacità di molte strutture sanitarie è quasi al limite, e in alcuni casi lo ha già raggiunto. Touiri ha inoltre sottolineando che l'età media dei pazienti ricoverati si sta progressivamente abbassando. La Tunisia ha registrato dall'inizio della pandemia 276.727 casi di contagio, inclusi 9.480 decessi. Procede al rallentatore, intanto, la campagna vaccinale nazionale, cominciata il 13 marzo scorso. Secondo il ministero della Sanità, hanno ricevuto almeno una dose quasi 176 mila persone (tra questi oltre 8mila anche la seconda), mentre gli iscritti alla piattaforma Evax.tn in attesa del vaccino sono oltre un milione.(ANSA).