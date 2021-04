Downing St, in Gb i vaccini hanno già salvato 10.000 vite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 15 APR - I dati di Public Health England (Phe) mostrano che i vaccini anti Covid - giunti nel Regno Unito oltre i 40 milioni di dosi - hanno salvato "almeno 10.000 vite umane" nel Paese. Lo ha sottolineato oggi un portavoce di Downing Street, riconoscendo "l'effetto delle vaccinazioni su ricoveri e morti" in risposta alle critiche rivolte a Boris Johnson e al consigliere medico Chris Whitty per aver evidenziato l'impatto primario del lockdown sul calo dei contagi. Impatto su cui il portavoce ha peraltro insistito, evidenziando "l'importanza dei vaccini", ma anche "il rispetto delle restrizioni da parte dei britannici" come un fattore chiave. (ANSA).