Iraq: esplosione a Baghdad, vittime

(ANSAMed) - BEIRUT, 15 APR - Un'esplosione, forse causata da un'autobomba, ha ucciso oggi a Baghdad, in Iraq, un numero imprecisato di persone. Lo riferiscono con una scritta "urgente" media panarabi e iracheni. Alcune fonti affermano che nell'esplosione avvenuta nel quartiere di Habibiya, nella parte orientale della capitale, sono morte "10 persone" ma si tratta di informazioni non verificabili in maniera indipendente. Il quartiere di Habibiya fa parte del comprensorio popolare di Città di Sadr, a maggioranza sciita. (ANSAMed).