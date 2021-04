Russia: Gb convoca l'ambasciatore di Mosca a Londra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 15 APR - Il governo britannico di Boris Johnson ha annunciato la convocazione al Foreign Office dell'ambasciatore russo a Londra dopo l'allineamento del Regno Unito alle accuse formalizzate dall'amministrazione Usa di Joe Biden contro l'intelligence di Mosca a proposito del mega cyber attacco denominato SolarWinds. La protesta britannica riguarda anche i movimenti militari rinfacciati alla Russia in prossimità dei confini con l'Ucraina. "Il nostro governo è gravemente preoccupato per la tendenza verso un atteggiamento malevolo dello Stato russo", ha dichiarato un portavoce del ministero degli Esteri del Regno in una nota. (ANSA).