Alitalia: protesta lavoratori ai Fori, non siamo bancomat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Centinaia di lavoratori Alitalia sono scesi di nuovo in piazza oggi a Roma. Gran parte dei manifestanti si trova in via dei Fori Imperiali, a due passi da piazza Venezia, mentre una delegazione sindacale ha avuto l'autorizzazione per raggiungere il Campidoglio dove si sta svolgendo il consiglio straordinario proprio sull'azienda del trasporto aereo. "Voi la famiglia costosa, noi il vostro bancomat", uno dei cartelli esposti dai manifestanti che indossano in alcuni casi le divise in altri le casacche gialle con il logo della compagnia di bandiera. "Sono 20 anni che i lavoratori pagano i danni fatti da manager criminali", si legge su un altro cartello. In piazza è spuntata anche la bara, sorretta da alcuni rappresentanti della Cisl Lazio, sulla quale fanno bella vista alcune bandiere europee. "La comunità europea vuole 'atterrare', la politica italiana vuole 'sotterrare', noi vogliamo solo lavorare", si legge su un cartello sorretto da uno dei tanti manifestanti. (ANSA).