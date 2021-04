Indiscrezioni: dal 26 aprile tornano le zone gialle, ripartono ristorazione (anche alla sera), sport e spettacolo all'aperto e al chiuso (con limiti)

Dal 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle, con un «giallo rafforzato» e l’apertura di tutte le attività di ristorazione (anche alla sera), sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid, ma solo all’aperto. Al chiuso gli spettacoli dovrebbero essere consentiti con i limiti di capienza fissati per le sale dai protocolli anti contagio. E’ quanto si apprende da fonti di governo al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi. Dal 26 aprile dovrebbero riaprire in presenza tutte le scuole, anche le superiori, tranne che nelle zone rosse. Il coprifuoco invece dovrebbe rimanere fissato per le 22.

Dal 26 aprile dovrebbero essere consentiti gli sport all’aperto, mentre gli stabilimenti balneari e le piscine all’aperto dovrebbero riaprire il 15 maggio e il primo giugno dovrebbero riaprire al chiuso anche le palestre.