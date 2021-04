© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 16 APR - "Purtroppo, in questo mondo che ha sviluppato le tecnologie più sofisticate, ci sono ancora tanti bambini in condizioni disumane, sfruttati, maltrattati, schiavizzati, profughi. Di tutto questo noi ci vergogniamo davanti a Dio. #EndChildSlavery". Lo dice Papa Francesco in un tweet, in occasione della Giornata internazionale contro la schiavitù infantile. (ANSA).