Ratzinger: oggi 94 anni, il più longevo per età tra i Papi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 16 APR - Oggi il Papa emerito Benedetto XVI compie 94 anni. Sarà una giornata all'insegna della preghiera e del riposo nel monastero Mater Ecclesiae. Secondo compleanno in pandemia anche se Benedetto XVI ora è vaccinato. Sarà la prima festa senza l'amato fratello Georg, scomparso l'1 luglio 2020 all'età di 97 anni. Ma già lo scorso anno non avevano potuto passare insieme questa giornata, come negli anni precedenti. Monsignor Georg Ratzinger era già in precarie condizioni di salute e comunque ad aprile dello scorso anno era impossibile spostarsi a causa della pandemia. Joseph Ratzinger è il più longevo d'età tra i Papi della Chiesa. Prima di lui a detenere questo primato era Leone XIII che ha vissuto 93 anni (anche se Ratzinger dal 2013 non è più Pontefice dopo la sua rinuncia). (ANSA).