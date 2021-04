Sparatoria a Indianapolis, almeno 8 morti

Almeno otto persone sono morte in seguito alla sparatoria avvenuta ieri notte in un deposito della FedEx vicino all’aeroporto internazionale di Indianapolis: lo ha reso noto la polizia, secondo quanto riporta il New York Times.

Non ci sono «ulteriori minacce per la comunità» della zona di Indianapolis in cui, poco dopo le 23:00 di ieri ora locale (le 6:00 di oggi in Italia), è avvenuta la sparatoria in un deposito della FedEx vicino all’aeroporto internazionale della città: lo ha detto ai media una portavoce della polizia.

La portavoce ha confermato che l’autore della sparatoria si è suicidato, ma non ha specificato se oltre ai numerosi feriti ci sono anche vittime. Lo riporta l’emittente Nbc News.