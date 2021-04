Tir in bilico sui tetti: rischia di cadere su palazzina

Un incidente la cui dinamica è ancora tutta da accertare ha messo a repentaglio l’incolumità degli abitanti di una palazzina di Caccamo, in provincia di Palermo. Alle prime luci dell’alba è stato infatti rinvenuto un tir di grosse dimensioni in bilico sul tetto di un garage, per metà fuori dalla struttura e con il concreto rischio di cadere all’indietro andando a colpire un edificio che si trova di fronte. Le famiglie sono state evacuate e si rende necessario l’intervento di una grossa gru per riportare in equilibrio il veicolo e trascinarlo di nuovo su strada, in attesa di chiarire come e perchè si trovasse in quella posizione anomala e pericolosissima.

I vigili del fuoco giunti sul posto stanno completando le operazioni di recupero del tir con l’ausilio di tre gru per riportarlo in carreggiata. Non si registrano feriti, danneggiato un muretto. Alla base dell’incidente, un probabile malfunzionamento del mezzo o il freno a mano dimenticato dal conducente che ha provocato lo scivolamento all’indietro del tir.