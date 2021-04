Covid: affollato il centro Roma, in molti a passeggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Affollate nel pomeriggio le principali vie del centro storico di Roma, scelto da molti per una passeggiata. Controlli anti-assembramento in atto in tutta l'area del Tridente, il cuore del centro storico delimitato da via del Babuino e via di Ripetta e dominato da via del Corso. Il maggior afflusso di persone, come sempre, si è registrato proprio per lo shopping in via del Corso. Al momento, a quanto riferito, non sono state necessarie chiusure. (ANSA).