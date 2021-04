© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Una manifestante ambientalista ha corso in topless davanti ad una piccola folla fuori dal castello di Windsor subito dopo il minuto di silenzio in onore del duca di Edimburgo. Lo riporta il Guardian. "Salviamo il pianeta!", ha urlato l'attivista saltando sopra la statua della regina Vittoria prima di essere portata via dalla polizia. (ANSA).