Latitante va dal barbiere nonostante 'zona rossa', arrestato

(ANSA) - BARI, 17 APR - Un latitante di Bitonto (Bari), Francesco Leone, di 27 anni, condannato in appello a 23 mesi di reclusione per furto e ricettazione di cavi di rame tranciati dalla linea ferroviaria Bari-Nord, è stato arrestato dalla polizia mentre era dal barbiere. Leone è stato arrestato in flagranza mentre era sulla poltrona (senza mascherina protettiva) e il parrucchiere stava cominciando a tagliargli i capelli. Il pregiudicato è stato portato in carcere. Il barbiere è stato sanzionato per la violazione delle norme precauzionali anti-contagio con 400 euro di multa e segnalato alla Prefettura di Bari per le valutazioni in merito alla sospensione dell'attività commerciale che doveva restare chiusa essendo la Puglia in zona rossa. (ANSA).