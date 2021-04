Maltempo: allagato hub vaccinale Sassari, stop inoculazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SASSARI, 17 APR - Si allaga l'hub vaccinale allestito a Sassari, a Promocamera, e l'Ats è costretta a sospendere le vaccinazioni in corso e rimandare a casa tutte le persone in attesa della somministrazione. A causare l'allagamento è stato un forte acquazzone che si è abbattuto sulla città circa un'ora fa. Sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco che sono al lavoro per ripristinare l'agibilità dell'enorme capannone nella zona industriale di Predda Niedda. Intanto sono state sospese e rinviate anche le attività di vaccinazione in programma per domani. (ANSA).