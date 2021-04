Vaccini:applausi per anziano in bici a drive-through Taranto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TARANTO, 17 APR - Tra gli anziani che si sono vaccinati questi mattina alle postazioni 'drive-through' allestite nell'area parcheggio del Centro Commerciale Porte dello Jonio, c'è anche un pensionato tarantino che è arrivato in bicicletta. Dopo la somministrazione del vaccino, il 'ciclista' ha ricevuto i complimenti e gli applausi dei sanitari. "Sono venuto qui per fare il vaccino e un po' di spesa", ha detto candidamente il pensionato. "Adesso - ha aggiunto il medico che lo ha vaccinato - con il suo mezzo motorizzato va nel suo posto di osservazione per 15 minuti e poi è libero di andare". La vaccinazione in auto, o anche in bicicletta, nel centro commerciale, proseguirà oggi fino alle 20 per le persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni, nati quindi tra il 1942 e il 1951. Domani, domenica, potranno accedere le persone di età compresa tra i 69 e i 79 anni, nate quindi tra il 1942 e il 1952. L'accesso non richiede prenotazione ed è riservato a cittadini che non si trovano in condizione di estrema vulnerabilità o con disabilità grave. Il vaccino di elezione somministrato è Vaxzevria AstraZeneca, fino ad esaurimento delle disponibilità giornaliere delle dosi. "Si tratta - ha spiegato il dottor Guido Cardella, responsabile del servizio prevenzione e protezione - della prima esperienza in assoluto di questa tipo nell'Asl di Taranto, con massima facilità di accesso per chi vuole essere vaccinato contro il Covid e rientri nelle fasce d'età previste dalle disposizioni regionali". (ANSA).