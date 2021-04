© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Sono 12.694 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.370. Sono invece 251 le vittime in un giorno (ieri 310). Sono 230.116 i tamponi fatti, in calo rispetto ai 331.734 di ieri. Il tasso di positività è del 5,5% , in salita rispetto al 4,6%. Continuano infine a calare i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 3.311 (-29). (ANSA).