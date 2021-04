© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AOSTA, 18 APR - Una donna è stata trovata morta in un appartamento di viale Partigiani, ad Aosta. Aveva una profonda ferita alla gola. A scoprire il corpo sono stati i vigili del fuoco intervenuti per aprire la porta dell'abitazione. Sul posto stanno operando la squadra mobile e la polizia scientifica della Questura di Aosta. Non si esclude l'ipotesi dell'omicidio. (ANSA).