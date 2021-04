Liguria, lieve rialzo incidenza casi-tamponi, 5,09%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - Sono 259 i nuovi casi Covid-positivi in Liguria (1.133.349 da inizio pandemia), emersi dall'analisi di 5.084 test tra molecolari (3.378) e antigenici (1.706) per una incidenza in rialzo rispetto a ieri pari al 5,09%. Cinque i pazienti deceduti (4.072 da inizio pandemia) segnalati tra il 16 e il 17 aprile: avevano un'età tra i 69 e i 90 anni. Lieve incremento delle ospedalizzazioni: sono 662 (+5) rispetto a ieri, di cui 76 in terapia intensiva. In calo i casi positivi, sono 96 in meno. Diminuiscono le persone in isolamento domiciliare, sono 6.266 (-46). Le persone in sorveglianza attiva sono 6.345. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, a fronte di 527.160 vaccini consegnati sono state somministrate 465.725 dosi, pari all'88%. I pazienti che hanno ricevuto il vaccino Comirnaty (BioNTech-Pfizer) sono stati 2.628 nelle ultime 24 ore (388.345 dal 27 dicembre 2020). 128.132 le persone che hanno ricevuto la seconda dose. Il vaccino Vaxzevria (AstraZeneca) è stato somministrato a 584 persone nelle ultime 24 ore (77.380 nelle ultime 24 ore). 11 le persone che hanno ricevuto la seconda dose. (ANSA).