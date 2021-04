© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 18 APR - Mosca ha promesso di mettere in atto 'misure di ritorsione' nei confronti di Praga in seguito all'espulsione di 18 diplomatici russi dipendenti dell'ambasciata nella repubblica ceca per un "sospetto fondato del coinvolgimento degli ufficiali della Gru russa (l'intelligence militare) nell'esplosione del deposito di munizioni a Vrbetice (Moravia dell'est) nel 2014" (ANSA).