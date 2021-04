© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 18 APR - E' stata ritrovata in Svizzera con la madre la piccola Mia Montemaggi, la bambina francese rapita martedì scorso da 3 uomini per conto della madre. La bambina era - secondo BFM TV - in uno stabile occupato in compagnia della madre, Lola Montemaggi. La donna, per sentenza del tribunale, non poteva vedere da sola la figlia. (ANSA).