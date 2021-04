Covid: da oggi vaccinazioni aperte a tutti americani adulti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Scatta oggi la data indicata nei giorni scorsi dal presidente Joe Biden in cui si apre per tutti gli americani l'accesso al vaccino contro il covid-19. Intanto la metà degli adulti americani ha ricevuto almeno una dose del vaccino stando ai dati dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l'agenzia federale Usa per la protezione della salute. Nello specifico il 50,4% degli ultra diciottenni sono parzialmente immunizzati e il 32% sono interamente vaccinati, una cifra che sale al 65,9% per gli ultra 65/enni. In totale oltre 131,2 milioni di americani hanno ricevuto almeno una inoculazione negli Stati Uniti. (ANSA).