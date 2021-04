Floyd: terminate arringhe finali, giuria inizia a deliberare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 19 APR - Le arringhe finali nel processo a Derek Chauvin per la morte di George Floyd sono terminate e la giuria è riunita per iniziare le deliberazioni. Il giudice Peter Cahill ha letto ai giurati le istruzioni prima che lasciassero l'aula: "Prendetevi il tempo necessario. Valutate attentamente le prove, non saltate a conclusioni sulla base delle vostre esperienze. La legge richiede una decisione sulla base delle prove. La vostra decisione deve essere unanime e non dovete essere influenzati dalle possibili conseguenze della vostra decisione". (ANSA).