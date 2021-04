Proteste ristoratori, bloccata per 20 minuti la E45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 19 APR - Carreggiata nord della E45 bloccata per una ventina di minuti stamani alle porte di Perugia nell'ambito delle proteste del mondo della ristorazione per la situazione economica legata al Covid e per chiedere la riapertura delle attività. La circolazione è ora tornata normale. Il blocco è stato attuato nella zona di Ponte San Giovanni da sette-otto auto. E' intervenuto personale della digos della questura di Perugia che ha identificato i manifestanti. (ANSA).