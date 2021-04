© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 20 APR - Joe Biden si impegnerà a dimezzare le emissioni degli Stati Uniti entro il 2030 nell'ambito del suo ambizioso piano per combattere il cambiamento climatico. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti in vista del vertice in calendario giovedì. (ANSA).