(ANSA) - ROMA, 20 APR - Per il sesto giorno consecutivo in India sono stati registrati oltre 200.000 nuovi casi di coronavirus in 24 ore. Lo riporta il Guardian. Solo nelle ultime settimana il continente ha riportato il numero record di 1,59 milioni di contagiati. In aumento anche le vittime, 1.761 nelle ultime 24 ore, per un totale di 180.530. (ANSA).