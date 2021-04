© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 20 APR - Barack e Michelle Obama esultano per il verdetto con cui si è concluso il processo Floyd. "La giuria ha fatto la cosa giusta", afferma l'ex coppia presidenziale. "Ma per avere una vera giustizia non basta un singolo verdetto, non ci possiamo fermare ora", aggiungono gli Obama. (ANSA).