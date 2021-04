Covid: India supera le 2.000 vittime in 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA-AFP) - NEW DELHI, 21 APR - L'India ha registrato più di 2.000 morti per Covid e quasi 300.000 nuovi contagi in 24 ore, uno dei dati più drammatici al mondo nelle stime quotidiane della pandemia. Il ministero della Salute ha segnalato 295.000 nuovi casi in 24 ore, un dato simile a quelli visti negli Stati Uniti a gennaio, e 2.023 morti, portando il bilancio totale delle vittime nel Paese a 182.553. Ieri sera, in un discorso alla nazione, il primo ministro Narendra Modi ha affermato che il Paese di 1,3 miliardi di persone "sta combattendo ancora una volta una grande battaglia, ma questa seconda ondata è arrivata come una tempesta". (ANSA-AFP).