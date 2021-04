Covid:New York avvia maxi-campagna da 30 milioni per turismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 21 APR - La maggiore campagna di marketing mai intrapresa dalla città di New York per rilanciare il turismo. La Grande Mela punta a riacquistare lo splendore di meta turistica per eccellenza, cercando di ridare ossigeno a un settore che, prima della pandemia, occupava 400.000 persone e iniettava nell'economia della città 70 miliardi di dollari. Il rilancio passa per una campagna da 30 milioni di dollari che include spot pubblicitari televisivi e sui social media. (ANSA).