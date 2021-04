Xi parteciperà al vertice sul clima promosso da Biden

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 21 APR - Il presidente cinese Xi Jinping parteciperà al vertice virtuale sul clima organizzato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden per i prossimi giorni e terrà "un discorso importante": lo ha fatto sapere il ministero degli esteri cinese, mentre la tensione tra Cina e Stati Uniti resta alta su molti fronti. Biden ha invitato 40 leader mondiali tra cui Xi e il russo Vladimir Putin per domani e venerdì a un incontro in occasione della Giornata della Terra, destinato a sottolineare il ritorno di Washington in prima linea nella lotta contro il cambiamento climatico dopo che l'ex presidente Donald Trump se ne era sfilato. (ANSA).