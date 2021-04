© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 22 APR - Vaccini per tutti, senza più tener conto di alcuna priorità per le diverse categorie: in Germania potrebbe accadere già a fine maggio. È quello che scrive la Bild, riportando la conferma del delegato della Cancelleria Helge Braun, secondo il quale il via libera potrebbe arrivare "fra fine maggio e gli inizi di giugno". Su questo si discuterà fra l'altro il 26 aprile, in occasione del prossimo vertice sui vaccini. (ANSA).