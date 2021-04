Cei, politica migliore è lontana da populismi e sovranismi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 22 APR - La politica "migliore" non può identificarsi con "populismi o sovranismi". Lo ha detto il Presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, in un evento con Missio sulla 'Fratelli Tutti' del Papa. "La politica migliore è quella non sottomessa agli interessi della finanza" ma "in grado di porre al centro la dignità di ogni essere umano" e "di assicurare il lavoro a tutti". "Una politica che, lontana dai populismi o sovranismi, sappia trovare soluzioni a ciò che attenta contro i diritti umani fondamentali e che punti ad eliminare ogni forma di esclusione sociale: inedia, pandemie, per non parlare dell'ignobile tratta di esseri umani", ha sottolineato l'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve. (ANSA).