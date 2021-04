Clima: Guterres, il tempo a noi concesso sta per scadere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Il tempo a noi concesso per intraprendere azioni coraggiose in favore del clima ''sta per scadere e il compito che ci attende è molto importante, ma non è il momento di alzare la bandiera bianca''. Lo ha detto il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres in occasione della Giornata della terra e del vertice sul clima organizzato negli Usa. ''Alle Nazioni Unite continuerà a sventolare la bandiera blu della solidarietà e della speranza - ha aggiunto -. Per questo in questa Giornata della Terra e nei mesi decisivi che seguiranno, esorto tutte le nazioni e i popoli a essere all'altezza di questo momento". "In questo anno cruciale per l'umanità, è giunto il momento di intraprendere azioni coraggiose per il clima", ha ribadito il segretario generale dell'Onu''. "Dobbiamo agire oggi affinché la crisi climatica non si trasformi in una catastrofe permanente". "E' urgente che ogni Paese, città, azienda e istituzione finanziaria adotti piani concreti per raggiungere zero emissioni di gas a effetto serra'', ha detto ancora Guterres invitando, infine, i Paesi sviluppati a rispettare i loro impegni di contribuire e mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno per aiutare i Paesi in via di sviluppo a far fronte alla crisi climatica. (ANSA).