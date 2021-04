Covid: in Germania quasi 30mila nuovi casi in 24 ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 22 APR - Sono di nuovo quasi 30 mila i casi di contagio registrati dal Robert Koch Institut in Germania, nel giro di 24 ore. Stando all'istituto scientifico di riferimento del governo tedesco sono 29.518 le nuove infezioni e 259 i decessi. In lieve aumento rispetto a ieri anche l'incidenza settimanale dei nuovi contagi su 100 mila abitanti, saliti a 161,1. È questo il parametro decisivo su cui si orienta la Germania, per stabilire le misure anticovid: proprio ieri il Bundestag ha approvato il cosiddetto "freno di emergenza" a livello federale, che scatta se l'incidenza supera i 100 nuovi casi per tre giorni. (ANSA).