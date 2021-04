Fedez, raccolti 4 milioni per i lavoratori dello spettacolo

«Scena Unita», il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, fermi da oltre un anno a causa dell’emergenza sanitaria, ha raccolto ad oggi più di 4 milioni di euro. Ad annunciarlo è Fedez, promotore dell’iniziativa, sui profili social, spiegando appunto che si tratta di «uno sforzo nato dall’idea di un gruppo di artisti che ad oggi conta più di 100 adesioni» per dare sostegno a «un settore che conta più di 300 mila lavoratori».



«A oggi oltre un milione e 800 mila euro sono stati distribuiti per aiutare lavoratori e imprese in difficoltà», ha aggiunto, spiegando che nei prossimi mesi «ci sarà la sfida più grande: mettere a disposizione finanziamenti a fondo perduto per le realtà in difficoltà».