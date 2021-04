In India 315 mila nuovi casi in un giorno, è il record mondiale

L’India ha registrato quasi 315.000 nuove infezioni da Covid-19 in un giorno, cifra record a livello mondiale. Lo riporta oggi il Ministero della Salute indiano.

I contagi registrati nelle ultime 24 ore nel Paese asiatico da 1,35 miliardi di abitanti sono stati 314.835, portando i casi totali a 15,9 milioni. I decessi sono stati invece 2.074 vittime, per un totale di quasi 185.000. Il numero di morti e contagi in India è tuttavia notevolmente inferiore in percentuale alla popolazione rispetto a molti altri paesi del mondo.

E ieri superate le 2.000 vittime in 24 ore

L’India ha registrato ieri più di 2.000 morti per Covid e quasi 300.000 nuovi contagi in 24 ore, uno dei dati più drammatici al mondo nelle stime quotidiane della pandemia.

Il ministero della Salute ha segnalato 295.000 nuovi casi in 24 ore, un dato simile a quelli visti negli Stati Uniti a gennaio, e 2.023 morti, portando il bilancio totale delle vittime nel Paese a 182.553. Ieri sera, in un discorso alla nazione, il primo ministro Narendra Modi ha affermato che il Paese di 1,3 miliardi di persone «sta combattendo ancora una volta una grande battaglia, ma questa seconda ondata è arrivata come una tempesta».