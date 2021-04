Meghan chiamò regina prima del funerale del principe Filippo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 22 APR - Meghan Markle chiamò la regina Elisabetta prima del funerale del principe Filippo. Lo rivelano alcuni media americani. La duchessa di Sussex non ha potuto accompagnare il marito, il principe Harry, perche' i medici non le hanno consentito di volare a causa della gravidanza. Meghan ha dovuto quindi guardare la cerimonia in televisione. Tuttavia prima avrebbe parlato sia con Harry che con la regina. Secondo People, che ha citato una fonte, il ritorno nel Regno Unito di Harry è stato difficile perche' non voleva lasciare da soli Meghan e il piccolo Archie. Il principe è già tornato negli Stati Uniti ed un giorno prima del 95/o compleanno della regina. (ANSA).