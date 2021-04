© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 22 APR - Sono almeno 1.786 le persone fermate in Russia durante le proteste di ieri a sostegno dell'oppositore russo in carcere, Alexey Navalny: lo riporta l'ong Ovd-Info sul suo sito web. Secondo l'organizzazione, 806 fermi sono avvenuti a San Pietroburgo, 119 a Ufa e 68 a Kazan. Si registrano fermi in 97 città. (ANSA).