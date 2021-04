Navalny visitato da medici civili fuori dal carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 22 APR - "Oggi abbiamo ricevuto l'informazione dagli avvocati di Alexei Navalny che, grazie all'enorme sostegno del mondo e dell'opinione pubblica, il nostro paziente è stato portato in un ospedale civile di Vladimir, il 20 aprile, e che sono state fatte delle analisi e ha avuto accesso a qualcosa di simile a una valutazione indipendente". Lo dicono i medici di Navalny in una lettera pubblicata da Mediazona. Il materiale è stato passato ai medici dell'oppositore, che presto daranno la loro diagnosi. Alla luce di ciò, i medici chiedono a Navalny "d'interrompere lo sciopero della fame, altrimenti non ci sarà più un paziente da curare". (ANSA).