Lupo avvistato di notte alle porte di Verona

(ANSA) - VERONA, 24 APR - Un lupo è stato immortalato la notte scorsa dalle telecamere di vigilanza mentre si aggirava a Montorio, alle porte di Verona. Le immagini del circuito di sorveglianza testimoniano che l'animale stava girando indisturbato lungo una delle vie di accesso alla città. Gli agenti sono intervenuti sul posto senza però riuscire a rintracciare l'animale. Un episodio anomalo, vista la vicinanza di Montorio con i quartieri residenziali del capoluogo, ma non isolato per l'avvicinamento della fauna selvatica alla città. Nelle ultime ore sono stati diversi i casi che hanno visto coinvolti altri animali selvatici:: un capriolo è stato investito e ucciso nella circonvallazione, mentre una volpe, purtroppo già morta, è stata individuata in tangenziale nord, travolta da un'auto in transito. (ANSA).