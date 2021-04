Vaccini: in hub a Bologna musica per allietare l'attesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 24 APR - Note di pianoforte, musica dal vivo, per allietare l'attesa in uno dei poli vaccinali di Bologna. È l'iniziativa 'Musica in attesa' partita oggi all'hub vaccinale in fiera, promossa da Bologna Congressi, Teatro EuropAuditorium, Orchestra Senzaspine e All For Music. Gli appuntamenti sono stati pensati per intrattenere le persone chiamate per la somministrazione del vaccino anti Covid-19, i loro accompagnatori e il personale sanitario alla Fiera di Bologna. La rassegna, interamente dal vivo e a cadenza settimanale, vuole sottolineare il valore sociale e culturale della musica e l'importanza della ripartenza dei luoghi di cultura. In piazza Costituzione è stata allestita una maxi teca in vetro dove i musicisti dell'Orchestra Senzaspine si alterneranno - in duo, trio o singolo strumento - nei concerti proposti. Passando dal romanticismo di Frédéric Chopin, Robert Schumann e Franz Liszt, alla musica cantautoriale di Lucio Dalla, dalle colonne sonore di Ennio Morricone alla musica impressionista di Enrique Granados. Oggi ha inaugurato la rassegna il pianista Matteo Rubini. (ANSA).