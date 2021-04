25 Aprile: presidente Anpi, tempo di un nuovo antifascismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 25 APR - Milano ha celebrato il giorno della Liberazione con una cerimonia che si è tenuta alla Loggia dei Mercanti, luogo simbolo della Resistenza milanese dove sono incisi su delle lastre i nomi dei partigiani e dei combattenti per la libertà. "Un altare laico della Resistenza", come lo ha definito Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale Anpi, che in apertura del suo discorso ha voluto ricordare due donne, la cantante Milva "che è stata una antifascista straordinaria" appena scomparsa e la ex presidente di Anpi, Carla Nespolo scomparsa lo scorso anno. "Oggi più che mai è il tempo di un nuovo anti fascismo: uniti contro ogni ritorno al passato, per rinascere, per una democrazia sempre più larga che sradichi diseguaglianza, disoccupazione, povertà - ha aggiunto -. È questa la voce che sentiamo ancora tutti dei partigiani". I valori "che ricordano ogni anti fascista non sono mai stati così attuali. La libertà e la giustizia sociale, la democrazia e la solidarietà, la pace e la fratellanza - ha proseguito -. Oggi davanti alla tragedia della pandemia, davanti al disastro di centinaia di migliaia di famiglie che si trovano senza lavoro e senza reddito bisogna reagire, come reagirono loro nella più drammatica situazione del tallone di ferro nazi fascista, dei bombardamenti, delle persecuzioni. E reagire vuol dire trovare sempre la via, come fecero i partigiani perché il futuro non sia visto come una minaccia ma come una promessa". (ANSA).