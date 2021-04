Albania: exit poll, testa a testa fra Rama e l'opposizione

(ANSA) - TIRANA, 25 APR - Testa a testa in Albania fra il partito socialista del premier Edi Rama e l'opposizione composta dalla coalizione guidata dal Partito democratico (Pd) di Lulzim Basha (di centrodestra) e il Movimento socialista per l'Integrazione (Lsi). Due differenti exit poll - uno condotto dall'Istituto italiano Noto sondaggi per la tv OraNews e l'altro da Albanin Post per Top Channel - danno Rama al 46%, il Pd al 44% e Lsi al 5%, con un margine di errore di almeno 2 punti. Il sistema proporzionale regionale non permette però di tradurre immediatamente questi risultati in un numero preciso di seggi e quindi la partita è ancora tutta aperta. (ANSA).

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tirana