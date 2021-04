Biden verso i 100 giorni, ma solo il 52% approva il suo operato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 25 APR - Poco più della metà degli americani, il 52%, approva quanto finora fatto dal presidente Joe Biden che si appresta a varcare la soglia dei primi 100 giorni alla Casa Bianca. E' quanto emerge da un sondaggio di Washington Post ed Abc, secondo cui per il 42% degli intervistati il voto assegnato al presidente è negativo. Un'America dunque che continua ad essere spaccata, e un segnale per Biden (a tre giorni dal suo primo discorso davanti al Congresso) che può rappresentare un piccolo campanello d'allarme. In tempi recenti infatti solo il predecessore Donald Trump nei primi 100 giorni ha avuto un rating più basso, il 42%. Ben più alto il gradimento che fu assegnato a Barack Obama, George W.Bush e Bill Clinton. (ANSA).