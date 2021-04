Covid: festa 77 anni matrimonio, arriva vaccino per entrambi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 25 APR - Avevano festeggiato da pochi giorni i 77 anni di matrimonio, ma il regalo più bello alla coppia, lei, Pinuccia Villa, 101 anni, lui, Rinaldo Duranti, 106, è arrivato oggi: a mezzogiorno sono stati vaccinati entrambi a domicilio. Nonostante la loro fascia fosse la prima nella priorità della campagna vaccinale, in realtà avevano aspettato un po' a prenotarsi anche per qualche perplessità medica e di chi sta loro vicino a causa della loro età. Poi ha prevalso il desiderio di non far correre loro dei rischi. Così si sono messi in lista per la vaccinazione a domicilio e oggi è arrivata la dose. Vaccino Moderna per entrambi. (ANSA).