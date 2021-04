Fauci, gli Usa valutano l'invio di dosi AstraZeneca in India

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 25 APR - Gli Stati Uniti stanno considerando di inviare parte del surplus del vaccino AstraZeneca in India, alle prese con una spaventosa ondata di contagi e morti per il Covid. Lo ha detto il virologo Anthony Fauci nel corso di un'intervista alla Abc. "Dobbiamo davvero fare di più", ha affermato Fauci che è consigliere sanitario del presidente Joe Biden. Gli Usa hanno circa 30 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca a cui non è stato dato il via libera da parte delle autorità federali. (ANSA).