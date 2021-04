Von der Leyen, americani vaccinati potranno viaggiare in Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 25 APR - I turisti americani che sono stati completamente vaccinati contro il Covid-19 quest'estate potranno viaggiare in Europa: lo afferma, secondo quanto riporta il New York Times, la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un'intervista al quotidiano statunitense, senza al momento specificare la tempistica. "Gli americani - spiega von der Leyen - usano vaccini approvati anche dall'Ema e questo li metterà in condizioni di viaggiare verso l'Unione europea. E una cosa è chiara: tutti e 27 gli Stati membri accetteranno, senza condizioni, tutti quelli che sono vaccinati con vaccini approvati dall'Ema". (ANSA).